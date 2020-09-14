ЗАМАНА - Детский омбудсмен Марина Ежова выступила с лекцией в Дагестанском кадровом центре

Детский омбудсмен Марина Ежова выступила с лекцией в Дагестанском кадровом центре

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14 сентября, 2020. Понедельник 11:14
Детский омбудсмен Марина Ежова выступила с лекцией в Дагестанском кадровом центре

Уполномоченный при руководителе РД по правам ребенка Марина Ежова накануне выступила с обращением перед участниками программы повышения квалификации «Социальная политика РД: содержание, приоритеты, механизмы осуществления», которая проходит в эти дни в региональном кадровом центре, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДКЦ. 

Детский омбудсмен Марина Ежова выступила с лекцией в Дагестанском кадровом центре
Общество

В процессе выступления она обозначила главные направления работы государственного правозащитника, рассказала о видах обращений, которые поступают в аппарат Уполномоченного, итогах рассмотрения жалоб. Подробнее можно прочитать тут.

 

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