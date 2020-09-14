Детский омбудсмен Марина Ежова выступила с лекцией в Дагестанском кадровом центре

Уполномоченный при руководителе РД по правам ребенка Марина Ежова накануне выступила с обращением перед участниками программы повышения квалификации «Социальная политика РД: содержание, приоритеты, механизмы осуществления», которая проходит в эти дни в региональном кадровом центре, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДКЦ.