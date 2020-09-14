ЗАМАНА - Прокурор Дагестана проверил условия в исправительной колонии № 8

Прокурор Дагестана проверил условия в исправительной колонии № 8

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14 сентября, 2020. Понедельник 09:52
Прокурор Дагестана проверил условия в исправительной колонии № 8

Прокурор Дагестана Алексей Ежов посетил исправительную колонию № 8, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на УФСИН РФ по республике.

Прокурор Дагестана проверил условия в исправительной колонии № 8
Общество

Прокурор, как сообщают, посетил учреждение, чтобы проверить условия жизни осужденных женщин, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 8. Ежов посетил медицинский отдел, жилые комнаты, столовую для осужденных и швейный цех колонии, а также поговорил с осужденными.

 

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