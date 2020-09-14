Прокурор, как сообщают, посетил учреждение, чтобы проверить условия жизни осужденных женщин, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 8. Ежов посетил медицинский отдел, жилые комнаты, столовую для осужденных и швейный цех колонии, а также поговорил с осужденными.