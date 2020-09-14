Как пишет издание, Руслан Абакаров – единственный житель Дагестана, прошедший отбор в «Лидеры научно-технологического прорыва». В 2018 году он победил в кадровом конкурсе «Мой Дагестан». Подробнее можно прочитать тут.
Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 09:49
Житель Дагестана Руслан Абакаров прошел конкурсный отбор на участие в образовательной программе «Лидеры научно-технологического прорыва» в рамках нацпроекта «Наука», пишет РИА "Дагестан".
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