ЗАМАНА - Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»

Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»

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14 сентября, 2020. Понедельник 09:49
Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»

Житель Дагестана Руслан Абакаров прошел конкурсный отбор на участие в образовательной программе «Лидеры научно-технологического прорыва» в рамках нацпроекта «Наука», пишет РИА "Дагестан".

Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»
Общество

Как пишет издание, Руслан Абакаров – единственный житель Дагестана, прошедший отбор в «Лидеры научно-технологического прорыва». В 2018 году он победил в кадровом конкурсе «Мой Дагестан». Подробнее можно прочитать тут.

 

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