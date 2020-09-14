ЗАМАНА - Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах

Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах

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14 сентября, 2020. Понедельник 08:09
Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил количество пациентов с коронавирусом в больницах страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», пишет ТАСС.

Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах
Общество

Как сообщил министр, на данный момент больше 90 тысяч пациентов, которые заразились вирусом, пребывают в медицинских учреждениях страны на стационарном лечении. Мурашко отметил, что в России эпидемия коронавируса все еще имеет место. Он также уточнил, что медицинские сотрудники научились бороться с болезнью намного лучше, чем в начале появления пандемии.

 

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