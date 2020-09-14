Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил количество пациентов с коронавирусом в больницах страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», пишет ТАСС.

Как сообщил министр, на данный момент больше 90 тысяч пациентов, которые заразились вирусом, пребывают в медицинских учреждениях страны на стационарном лечении. Мурашко отметил, что в России эпидемия коронавируса все еще имеет место. Он также уточнил, что медицинские сотрудники научились бороться с болезнью намного лучше, чем в начале появления пандемии.