Как сообщил министр, на данный момент больше 90 тысяч пациентов, которые заразились вирусом, пребывают в медицинских учреждениях страны на стационарном лечении. Мурашко отметил, что в России эпидемия коронавируса все еще имеет место. Он также уточнил, что медицинские сотрудники научились бороться с болезнью намного лучше, чем в начале появления пандемии.
Названо число пациентов с коронавирусом в российских больницах
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 08:09
Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил количество пациентов с коронавирусом в больницах страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», пишет ТАСС.
Последнее от Мадина
- ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса
- Дагестан к 2025 году планирует увеличить урожай риса
- В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
- Явка на выборах в Дагестане превысила 61%
- Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале