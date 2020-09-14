ЗАМАНА - ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса

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14 сентября, 2020. Понедельник 08:05
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса

В мире за прошедшие 24 часа обнаружили 307 930 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордные числа с начала эпидемии. 

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса
Общество

Прошлый антирекорд был поставлен 6 сентября — 306 857 заражений, сообщали «РИА Новости».

ВОЗ отмечает, что в общем в мире выявлено более 28,6 миллионов заражений, скончались больше 917 тысяч пациентов.

 

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