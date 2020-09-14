Прошлый антирекорд был поставлен 6 сентября — 306 857 заражений, сообщали «РИА Новости».
ВОЗ отмечает, что в общем в мире выявлено более 28,6 миллионов заражений, скончались больше 917 тысяч пациентов.
В мире за прошедшие 24 часа обнаружили 307 930 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордные числа с начала эпидемии.
Прошлый антирекорд был поставлен 6 сентября — 306 857 заражений, сообщали «РИА Новости».
ВОЗ отмечает, что в общем в мире выявлено более 28,6 миллионов заражений, скончались больше 917 тысяч пациентов.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..