В данный момент в регионе наступил период уборки урожая текущего года. Аграрии Дагестана собираются увеличить урожай по сравнению с прошлым годом на 15%. Это обусловлено высоким спросом на рис региона у импортеров из разных зарубежных стран. Данный рис выращивают в таких районах: Кизлярский, Бабаюртовский, Тарумовский и Хасавюртовский.
Дагестан к 2025 году планирует увеличить урожай риса
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2020. Понедельник 08:02
В Дагестане к 2025 году планируют довести урожай риса до 150 тысяч тонн.
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