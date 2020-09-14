Дагестан к 2025 году планирует увеличить урожай риса

В Дагестане к 2025 году планируют довести урожай риса до 150 тысяч тонн.

В данный момент в регионе наступил период уборки урожая текущего года. Аграрии Дагестана собираются увеличить урожай по сравнению с прошлым годом на 15%. Это обусловлено высоким спросом на рис региона у импортеров из разных зарубежных стран. Данный рис выращивают в таких районах: Кизлярский, Бабаюртовский, Тарумовский и Хасавюртовский.