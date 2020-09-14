У всех погибших был поставлен диагноз «пневмония» и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве умерли 4 982 человека.
В России за прошедшие сутки обнаружили 5449 заражений.
В Москве за прошедшие 24 часа скончались 11 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб столицы.
У всех погибших был поставлен диагноз «пневмония» и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве умерли 4 982 человека.
В России за прошедшие сутки обнаружили 5449 заражений.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..