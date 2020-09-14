В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа скончались 11 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб столицы.

У всех погибших был поставлен диагноз «пневмония» и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве умерли 4 982 человека.

В России за прошедшие сутки обнаружили 5449 заражений.