Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале

В процессе проверки Ибрагимов заметил высокую активность на участке, а также поговорил с участниками комиссии и наблюдателями. Председатель комиссии участка Арсен Рамазанов рассказал, что каких-то нарушений на участке обнаружено не было.