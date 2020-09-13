В процессе проверки Ибрагимов заметил высокую активность на участке, а также поговорил с участниками комиссии и наблюдателями. Председатель комиссии участка Арсен Рамазанов рассказал, что каких-то нарушений на участке обнаружено не было.
Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2020. Воскресенье 18:45
Участники Общественной палаты Дагестана совместно с председателем Абдулмуъмином Ибрагимовым проверили вчера, 12 сентября, работу избирательного участка №1123 в Махачкале.