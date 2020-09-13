ЗАМАНА - Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале

Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале

Автор
13 сентября, 2020. Воскресенье 18:45
Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале

Участники Общественной палаты Дагестана совместно с председателем Абдулмуъмином Ибрагимовым проверили вчера, 12 сентября, работу избирательного участка №1123 в Махачкале.

Члены Общественной палаты Дагестана проверили работу избирательного участка №1123 в Махачкале
Общество

В процессе проверки Ибрагимов заметил высокую активность на участке, а также поговорил с участниками комиссии и наблюдателями. Председатель комиссии участка Арсен Рамазанов рассказал, что каких-то нарушений на участке обнаружено не было. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top