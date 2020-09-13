В Махачкале прошел финал проекта «Новые возможности для женщин»

В пятницу, 11 сентября, в Махачкале прошел финал мероприятия «Новые возможности для женщин», в процессе которого были презентованы стартапы пяти финалисток – женщин республики, которые хотят помочь таким же домохозяйкам в организации своего бизнеса.