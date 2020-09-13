ЗАМАНА - В Махачкале прошел финал проекта «Новые возможности для женщин»

В Махачкале прошел финал проекта «Новые возможности для женщин»

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13 сентября, 2020. Воскресенье 18:39
В Махачкале прошел финал проекта «Новые возможности для женщин»

В пятницу, 11 сентября, в Махачкале прошел финал мероприятия «Новые возможности для женщин», в процессе которого были презентованы стартапы пяти финалисток – женщин республики, которые хотят помочь таким же домохозяйкам в организации своего бизнеса.

В Махачкале прошел финал проекта «Новые возможности для женщин»
Общество

Организаторами проекта стал Комитет по развитию женского бизнеса ДРО «Опора России». Подробнее можно прочитать тут.

 

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