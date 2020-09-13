За весь период эпидемии было обнаружено 11925 заражений, вылечились 10268, 521 пациент скончался.
В Дагестане за сутки выявлено 83 новых заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2020. Воскресенье 01:00
В Дагестане за сутки выявили 83 новых заражения коронавирусом.
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