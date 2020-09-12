ЗАМАНА - Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю

Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю

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12 сентября, 2020. Суббота 00:40
Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю

Астрофизики из Америки поставили себе задачу узнать, что может представлять собой так называемая «темная материя».

Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю
Общество

Основная часть людей знает, что темная материя занимает собой больше 85% вселенной, но разглядеть ее невозможно, так как вещество не вступает во взаимодействие со светом. Дабы достигнуть своей цели, исследователи использовали космическое моделирование. Такие эксперименты уже проводились, но в этом случае специалисты использовали абсолютно новый подход к технологии. Ученые сделали предположение, что темную материю составляют массивные частицы, которые более чем в 100 раз тяжелее протонов. Они вступают во взаимодействие и формируются вокруг галактических образований. Астрофизики также заметно улучшили разрешение изображения, благодаря чему даже самые маленькие детали видны намного лучше. Выяснилось, что материя, которая формируется вокруг планет и галактик, может иметь разные размеры. Например, планеты окружены самыми мелкими образованиями, а крупные гало пребывают вокруг галактических скоплений. Частицы, которые образуют материю, сталкиваются между собой и испускают гамма-излучение.

 

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