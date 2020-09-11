В Дагестане отдать свой голос можно с 11 по 13 сентября. На голосовании соблюдаются все правила санитарной безопасности. Хизри Шихсаидов высказался, что выборы помогают сделать город лучше.
Хизри Шихсаидов проголосовал на своем избирательном участке
- Автор Мадина
- 11 сентября, 2020. Пятница 16:54
Председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов посетил свой избирательный участок на территории МБОУ "Гимназия № 33" и отдал свой голос на муниципальных выборах в органы местного самоуправления, передает информационно-аналитический отдел Аппарата Народного Собрания Дагестана.
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