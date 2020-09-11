ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов проголосовал на своем избирательном участке

Хизри Шихсаидов проголосовал на своем избирательном участке

Автор
11 сентября, 2020. Пятница 16:54
Хизри Шихсаидов проголосовал на своем избирательном участке

Председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов посетил свой избирательный участок на территории МБОУ "Гимназия № 33" и отдал свой голос на муниципальных выборах в органы местного самоуправления, передает информационно-аналитический отдел Аппарата Народного Собрания Дагестана.

Хизри Шихсаидов проголосовал на своем избирательном участке
Общество

В Дагестане отдать свой голос можно с 11 по 13 сентября. На голосовании соблюдаются все правила санитарной безопасности.  Хизри Шихсаидов высказался, что выборы помогают сделать город лучше.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top