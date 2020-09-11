Получена ДНК из зуба неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад

Неандерталец существовал 80 тысяч лет назад. В то время в истории Европы случился переломный момент: тогда начался ледниковый период. Гоминидам не подходили такие тяжелые условия жизни. В итоге раса неандертальцев начала вымирать. Те, у кого получилось остаться живыми, переместились на территорию Азии.

Некоторые гоминиды, в частности, представители микокской культуры, смогли привыкнуть к новым условиям.

Обнаруженный в Стайнии зуб принадлежал взрослому неандертальцу. Исследователи смогли найти его родственника. Он мог быть связан с Кавказом или гоминидами, которые проживали на территории нынешних Бельгии или Германии примерно 120 тысяч лет назад.