ЗАМАНА - Получена ДНК из зуба неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад

Получена ДНК из зуба неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад

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11 сентября, 2020. Пятница 16:46
Получена ДНК из зуба неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад

На территории нынешней Польши, в пещере Стайния, исследователи нашли зуб неандертальца. В образце находится жизнеспособная митохондриальная ДНК.

Получена ДНК из зуба неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад
Общество

Неандерталец существовал 80 тысяч лет назад. В то время в истории Европы случился переломный момент: тогда начался ледниковый период. Гоминидам не подходили такие тяжелые условия жизни. В итоге раса неандертальцев начала вымирать. Те, у кого получилось остаться живыми, переместились на территорию Азии.

Некоторые гоминиды, в частности, представители микокской культуры, смогли привыкнуть к новым условиям.

Обнаруженный в Стайнии зуб принадлежал взрослому неандертальцу. Исследователи смогли найти его родственника. Он мог быть связан с Кавказом или гоминидами, которые проживали на территории нынешних Бельгии или Германии примерно 120 тысяч лет назад.

 

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взяты из открытых источников
 

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