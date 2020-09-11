В период голосования будут усилены меры противодействия терроризмум
- Автор Мадина
- 11 сентября, 2020. Пятница 11:56
Заместитель руководителя МВД по региону Дмитрий Гутыря провел собрание с сотрудниками республиканских отделений политических партий. Он сообщил, что в период голосования ведомство будет исполнять свою работу режиме.
Гутыря подчеркнул, что не исключена вероятность попыток срыва выборов путем провокационных поступков террористическими группировками с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. В связи с этим будет обеспечена безопасность.