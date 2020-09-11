Пост с таким текстом он опубликовал на своей странице в Instagram.
Мэр Избербаша попросил у горожан совета, вводить ли вновь ограничения из-за ковида
- Автор Мадина
- 11 сентября, 2020. Пятница 11:49
Глава Избербаша попросил у жителей города совета, нужно ли снова ввести ограничения из-за коронавируса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добрый день, дорогие избербашцы! В последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. В инфекционном отделении городской больницы лежат уже более 90 человек. ⠀ Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют вводить в муниципалитетах ограничения массовых мероприятий. ⠀ Для принятия решения по этому вопросу необходимо учитывать множество таких факторов, как экономическое состояние наших граждан, психологическая готовность, но я, как глава города и руководитель оперативного штаба, должен в первую очередь руководствоваться вопросом обеспечения безопасности вашего здоровья. ⠀ Под этим постом вы можете оставлять свои пожелания и замечания. Все они не останутся без внимания и будут должным образом изучены.