ЗАМАНА - Мэр Избербаша попросил у горожан совета, вводить ли вновь ограничения из-за ковида

Мэр Избербаша попросил у горожан совета, вводить ли вновь ограничения из-за ковида

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11 сентября, 2020. Пятница 11:49
Мэр Избербаша попросил у горожан совета, вводить ли вновь ограничения из-за ковида

Глава Избербаша попросил у жителей города совета, нужно ли снова ввести ограничения из-за коронавируса.

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Добрый день, дорогие избербашцы! В последнее время наблюдается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. В инфекционном отделении городской больницы лежат уже более 90 человек. ⠀ Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют вводить в муниципалитетах ограничения массовых мероприятий. ⠀ Для принятия решения по этому вопросу необходимо учитывать множество таких факторов, как экономическое состояние наших граждан, психологическая готовность, но я, как глава города и руководитель оперативного штаба, должен в первую очередь руководствоваться вопросом обеспечения безопасности вашего здоровья. ⠀ Под этим постом вы можете оставлять свои пожелания и замечания. Все они не останутся без внимания и будут должным образом изучены.

Публикация от Магомед Исаков (@glava_izberbasha)

Пост с таким текстом он опубликовал на своей странице в Instagram.

 

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взяты из открытых источников
 

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