В Магарамкентском районе вновь ограничат работу банкетных залов и ресторанов

В Магарамкентском районе РД с 14 сентября снова вступают в силу ограничения в отношении банкетных залов и ресторанов. Об этом сообщается в указе, который подписан руководителем района Фаридом Ахмедовым. Указ опубликован на странице администрации района в Instagram.