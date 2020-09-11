ЗАМАНА - В Магарамкентском районе вновь ограничат работу банкетных залов и ресторанов

В Магарамкентском районе вновь ограничат работу банкетных залов и ресторанов

Автор
11 сентября, 2020. Пятница 11:46
В Магарамкентском районе вновь ограничат работу банкетных залов и ресторанов

В Магарамкентском районе РД с 14 сентября снова вступают в силу ограничения в отношении банкетных залов и ресторанов. Об этом сообщается в указе, который подписан руководителем района Фаридом Ахмедовым. Указ опубликован на странице администрации района в Instagram.

В Магарамкентском районе вновь ограничат работу банкетных залов и ресторанов
Общество

Ограничения будут касаться проведения свадеб в банкетных залах и ресторанах.

С 7 сентября в районе введен режим ношения масок. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top