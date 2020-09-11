Ограничения будут касаться проведения свадеб в банкетных залах и ресторанах.
С 7 сентября в районе введен режим ношения масок.
В Магарамкентском районе РД с 14 сентября снова вступают в силу ограничения в отношении банкетных залов и ресторанов. Об этом сообщается в указе, который подписан руководителем района Фаридом Ахмедовым. Указ опубликован на странице администрации района в Instagram.
Ограничения будут касаться проведения свадеб в банкетных залах и ресторанах.
С 7 сентября в районе введен режим ношения масок.
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