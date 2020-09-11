Улицу в п. Тарки отремонтируют за счет транспортного налога горожан

Жители поселка попросили мэра добавить в план благоустройства на 2021 год улицу Центральную, которая уже долгие годы остро нуждается в модернизации. Осмотрев улицу и поговорив с жителями поселка, Салман Дадаев принял решение обновить улицу уже в 2020 году. Ремонт будет идти за счет транспортного налога, который собран махачкалинцами. Данное решение принял руководитель Дагестана Владимир Васильев: все деньги, которые собраны с транспортного налога, пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры муниципалитетов.