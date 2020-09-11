ЗАМАНА - Улицу в п. Тарки отремонтируют за счет транспортного налога горожан

Улицу в п. Тарки отремонтируют за счет транспортного налога горожан

Автор
11 сентября, 2020. Пятница 10:23
Улицу в п. Тарки отремонтируют за счет транспортного налога горожан

Мэр Махачкалы Салман Дадаев встретился с жителями поселка Тарки.

Улицу в п. Тарки отремонтируют за счет транспортного налога горожан
Общество

Жители поселка попросили мэра добавить в план благоустройства на 2021 год улицу Центральную, которая уже долгие годы остро нуждается в модернизации.  Осмотрев улицу и поговорив с жителями поселка, Салман Дадаев принял решение обновить улицу уже в 2020 году. Ремонт будет идти за счет транспортного налога, который собран махачкалинцами. Данное решение принял руководитель Дагестана Владимир Васильев: все деньги, которые собраны с транспортного налога, пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры муниципалитетов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top