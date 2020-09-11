Руководство Дагестана, главы района, приглашенные гости, работники правоохранительных органов, родственники героев событий 1999 года, возложили цветы к памятникам бойцов, которые храбро погибли при исполнении служебного долга в селах Тухчар, Новочуртах и Новолакское. Подробнее на сайте.
В Новолакском районе отметили 21-ую годовщину разгрома бандформирований
- Автор Мадина
- 11 сентября, 2020. Пятница 10:20
В МО «Новолакский район» были проведены торжественные мероприятия, которые были посвящены увековечению памяти сотрудников Новолакского РОВД, солдатов Армавирского отряда особого назначения «Вятич», сотрудников МВД РФ, работников Министерства обороны страны, погибших героями при исполнении служебного долга в сентябре 1999 года.