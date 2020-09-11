ЗАМАНА - В Новолакском районе отметили 21-ую годовщину разгрома бандформирований

В Новолакском районе отметили 21-ую годовщину разгрома бандформирований

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11 сентября, 2020. Пятница 10:20
В Новолакском районе отметили 21-ую годовщину разгрома бандформирований

В МО «Новолакский район» были проведены торжественные мероприятия, которые были посвящены увековечению памяти сотрудников Новолакского РОВД, солдатов Армавирского отряда особого назначения «Вятич», сотрудников МВД РФ, работников Министерства обороны страны, погибших героями при исполнении служебного долга в сентябре 1999 года.

В Новолакском районе отметили 21-ую годовщину разгрома бандформирований
Общество

Руководство Дагестана, главы района, приглашенные гости, работники правоохранительных органов, родственники героев событий 1999 года, возложили цветы к памятникам бойцов, которые храбро погибли при исполнении служебного долга в селах Тухчар, Новочуртах и Новолакское. Подробнее на сайте.

 

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