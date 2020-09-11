Фотографии Дербента были представлены на выставке в Италии

Как сообщают, выставка была подготовлена российской общественной организацией “Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур” и российским Фондом возрождения традиций “Еврейский национальный фонд” с задачей рассказать о жизни одного из самых древних городов России и показать многообразие религий и национальных культур, а также повлиять на воспитание в людях уважительного отношения к разным народам, которые с далеких времен проживают в Дербенте. Подробнее на сайте.