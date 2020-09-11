ЗАМАНА - Найдены 11 видов рыб, способных ходить

Найдены 11 видов рыб, способных ходить

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11 сентября, 2020. Пятница 00:06
Найдены 11 видов рыб, способных ходить
Международная команда исследователей выявила как минимум 11 видов рыб, которые, как предполагается, умеют ходить.
Найдены 11 видов рыб, способных ходить
Общество

Ученые исследовали фотографии компьютерной томографии костей рыб семейства балиторовых. Специалисты ранее уже знали, что двигаться по суше может пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. По КТ-фотографиям было видно, что ещё у десяти видов рыб строение совпадает с Cryptotora thamicola. Речь идёт в частности о соединении позвоночника с тазовым плавником. Предполагается, что представители 10 исследованных видов рыб умеют передвигаться по суше, хоть их за этим ещё и не застали.

Исследователи выражают мнение, что Cryptotora thamicola научилась ходить, дабы суметь выжить в быстрых потоках пещерных вод. Трёхсантиметровая рыба способна карабкаться вверх по каменистым склонам рек.

Исследование таких видов поможет специалистам лучше понять, как шла эволюция животных.

 
 

 

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взяты из открытых источников
 

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