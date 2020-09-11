Ученые исследовали фотографии компьютерной томографии костей рыб семейства балиторовых. Специалисты ранее уже знали, что двигаться по суше может пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. По КТ-фотографиям было видно, что ещё у десяти видов рыб строение совпадает с Cryptotora thamicola. Речь идёт в частности о соединении позвоночника с тазовым плавником. Предполагается, что представители 10 исследованных видов рыб умеют передвигаться по суше, хоть их за этим ещё и не застали.

Исследователи выражают мнение, что Cryptotora thamicola научилась ходить, дабы суметь выжить в быстрых потоках пещерных вод. Трёхсантиметровая рыба способна карабкаться вверх по каменистым склонам рек.

Исследование таких видов поможет специалистам лучше понять, как шла эволюция животных.