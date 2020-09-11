Найдены 11 видов рыб, способных ходить
- Автор Мадина
- 11 сентября, 2020. Пятница 00:06
Ученые исследовали фотографии компьютерной томографии костей рыб семейства балиторовых. Специалисты ранее уже знали, что двигаться по суше может пещерная рыба-ангел Cryptotora thamicola. По КТ-фотографиям было видно, что ещё у десяти видов рыб строение совпадает с Cryptotora thamicola. Речь идёт в частности о соединении позвоночника с тазовым плавником. Предполагается, что представители 10 исследованных видов рыб умеют передвигаться по суше, хоть их за этим ещё и не застали.
Исследование таких видов поможет специалистам лучше понять, как шла эволюция животных.
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