Группа, в которую попали журналисты, сотрудники городской администрации, начальник ЖКХ Шамиль Магомедов, под руководством мэра Махачкалы Салман Дадаев выехала на основные объекты города. В рамках мероприятия журналистам представилась возможность узнать о ходе исполнения нацпроекта. Как рассказал мэр города, новые дороги предназначены для разгрузки оживленных улиц, например, И.Казака, Гамидова, Калинина. По словам Дадаева, в прошлом году было благоустроено 60 улиц с протяжённость в 60 км., в этом году 85 улиц, примерно с такой же протяженностью. За два года полностью отремонтировали весть квартал Новый Кяхулай, построили 5 улиц
В Махачкале прошёл пресс-тур, посвящённый реализации на территории города национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 16:00
10 сентября прошёл пресс-тур, посвящённый реализации на территории Махачкалы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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