Нужно отметить, что День единства народов РД празднуется с 15 сентября 2011 года. День приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине 18-го века.
В Дагестане 15 сентября объявлен выходным
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 17:00
Руководство Дагестана объявило, что следующий вторник, 15 сентября, станет нерабочим днем в связи с празднованием Дня единства народов региона, пишет ТАСС.
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