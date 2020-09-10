ЗАМАНА - В Дагестане 15 сентября объявлен выходным

В Дагестане 15 сентября объявлен выходным

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10 сентября, 2020. Четверг 17:00
В Дагестане 15 сентября объявлен выходным

Руководство Дагестана объявило, что следующий вторник, 15 сентября, станет нерабочим днем в связи с празднованием Дня единства народов региона, пишет ТАСС.

В Дагестане 15 сентября объявлен выходным
Общество

Нужно отметить, что День единства народов РД празднуется с 15 сентября 2011 года. День приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине 18-го века.

 

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