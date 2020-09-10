Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане

Научно-практическая конференция, которая была посвящена лечению и реабилитации пациентов с коронавирусом, прошла сегодня, 10 сентября, на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале.

Начал конференцию глава НОК «Журавли» Магомед Магомедов, который подчеркнул, что на долю дагестанцев выпали тяжелые испытания. Он также рассказал про акцию, которая стартовала 6 июня и была поддержана с первого дня лидером РД Владимиром Васильевым и Институтом искусственного интеллекта имени М. И. Ломоносова, Министерством здравоохранения региона. Магомедов отметил, что в рамках этой акции свое здоровье улучшили множество человек. Подробнее можно прочитать тут.