Начал конференцию глава НОК «Журавли» Магомед Магомедов, который подчеркнул, что на долю дагестанцев выпали тяжелые испытания. Он также рассказал про акцию, которая стартовала 6 июня и была поддержана с первого дня лидером РД Владимиром Васильевым и Институтом искусственного интеллекта имени М. И. Ломоносова, Министерством здравоохранения региона. Магомедов отметил, что в рамках этой акции свое здоровье улучшили множество человек. Подробнее можно прочитать тут.
Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 16:42
Научно-практическая конференция, которая была посвящена лечению и реабилитации пациентов с коронавирусом, прошла сегодня, 10 сентября, на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале.
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