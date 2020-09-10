Глава Дагестана поблагодарил врачей-волонтеров за оказанную помощь региону. Он отметил, что общество становится богаче, когда в нем есть такие люди. Владимир Васильев подчеркнул, что и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время приезда в Дагестан отметил работу медиков-добровольцев. Подробнее на сайте.
Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 16:25
На главной площади Махачкалы сегодня, 10 сентября, чествовали добровольцев-врачей, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- В Дагестане 15 сентября объявлен выходным
- Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане
- В Махачкале прошёл пресс-тур, посвящённый реализации на территории города национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
- В Дагестане за прошедшие 24 часа обнаружено 82 случая заражения коронавирусом
- Вопросы лечения и реабилитации больных COVID-19 обсудили в Дагестане