ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»

Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»

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10 сентября, 2020. Четверг 16:25
Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»

На главной площади Махачкалы сегодня, 10 сентября, чествовали добровольцев-врачей, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»
Общество

Глава Дагестана поблагодарил врачей-волонтеров за оказанную помощь региону. Он отметил, что общество становится богаче, когда в нем есть такие люди. Владимир Васильев подчеркнул, что и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время приезда в Дагестан отметил работу медиков-добровольцев. Подробнее на сайте.

 

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