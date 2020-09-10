Владимир Васильев: «Мы великий народ, раз у нас есть такая молодёжь»

На главной площади Махачкалы сегодня, 10 сентября, чествовали добровольцев-врачей, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

Глава Дагестана поблагодарил врачей-волонтеров за оказанную помощь региону. Он отметил, что общество становится богаче, когда в нем есть такие люди. Владимир Васильев подчеркнул, что и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время приезда в Дагестан отметил работу медиков-добровольцев. Подробнее на сайте.