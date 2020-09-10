За время эпидемии в регионе выявлено 11760 заражений, 10138 вылечились, 515 пациентов скончались.
В Дагестане за прошедшие 24 часа обнаружено 82 случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 15:37
В Дагестане за сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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