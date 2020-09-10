В общем за время эпидемии в России количество заражений достигло 1 046 370 человек, 18 263 человек скончались, 862 373 выздоровели.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 15:09
В России за прошедшие 24 часа выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом в 84 субъектах, пишет "Лента.ру".
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