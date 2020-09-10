Вручение велосипедов прошло на главной площади Махачкалы. Всем 148 волонтерам-медикам вручили благодарственные письма и велосипеды. Активистка общероссийской акции "МыВместе" Карина Бамматмурзаева поблагодарила руководство Дагестана от имени организаторов и добровольцев Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" за осуществленную помощь. Подробнее можно прочитать тут.
Власти Дагестана подарили велосипеды волонтерам-медикам за вклад в борьбу с коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 14:22
Руководство Дагестана подарило велосипеды добровольцам-врачам за вклад в борьбу с эпидемией коронавируса.
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