Музеи и библиотеки региона впервые после введения ограничительных мер распахнут свои двери для посетителей

Автор Мадина

Тему возвращения к штатному режиму работы музеев и библиотек Дагестана, процесс реализации нацпроекта «Культура», оперативное освоение средств, а также проведение акций антитеррористической направленности обсудили вчера, 9 сентября, на собрании под руководством главы министерства культуры региона Заремы Бутаевой.