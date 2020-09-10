Зарема Бутаева огласила результаты деятельности музейных и библиотечных учреждений за прошедшие месяцы и поблагодарила их руководителей за организацию успешных онлайн-проектов, сделавших искусство доступным и интересным. Подробнее на сайте.
Музеи и библиотеки региона впервые после введения ограничительных мер распахнут свои двери для посетителей
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 13:07
Тему возвращения к штатному режиму работы музеев и библиотек Дагестана, процесс реализации нацпроекта «Культура», оперативное освоение средств, а также проведение акций антитеррористической направленности обсудили вчера, 9 сентября, на собрании под руководством главы министерства культуры региона Заремы Бутаевой.
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