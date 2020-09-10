ЗАМАНА - Музеи и библиотеки региона впервые после введения ограничительных мер распахнут свои двери для посетителей

Музеи и библиотеки региона впервые после введения ограничительных мер распахнут свои двери для посетителей

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10 сентября, 2020. Четверг 13:07
Музеи и библиотеки региона впервые после введения ограничительных мер распахнут свои двери для посетителей

Тему возвращения к штатному режиму работы музеев и библиотек Дагестана, процесс реализации нацпроекта «Культура», оперативное освоение средств, а также проведение акций антитеррористической направленности обсудили вчера, 9 сентября, на собрании под руководством главы министерства культуры региона Заремы Бутаевой.

Музеи и библиотеки региона впервые после введения ограничительных мер распахнут свои двери для посетителей
Общество

Зарема Бутаева огласила результаты деятельности музейных и библиотечных учреждений за прошедшие месяцы и поблагодарила их руководителей за организацию успешных онлайн-проектов, сделавших искусство доступным и интересным. Подробнее на сайте.

 

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