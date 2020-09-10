Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, планируется постройка еще четырех мусоросортировочных комплексов на территории Каякентского, Магарамкентского, Кизилюртовского и Левашинского районов. Подробнее можно прочитать тут.
В октябре планируется открыть новые экопункты в Дербенте
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 13:05
Состояние выполненных работ в рамках постройки мусоросортировочных комплексов и внесение поправок в схему территориального планирования обсудили во вторник, 8 сентября, на собрании под контролем заместителя Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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