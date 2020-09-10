Мероприятие проходило в рамках реализации международной патриотической акции «Дорога жизни – дорога воинской славы» при участии работников комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, работников постпредставительств РД, Ингушетии и иных Северо-Кавказских регионов. Подробнее можно прочитать тут.
Дагестанцы приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 10:17
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 8 сентября были проведены мероприятия, которые посвящены Дню памяти жертв блокады, пишет РИА "Дагестан".
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