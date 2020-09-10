ЗАМАНА - Антикризисные меры поддержки субъектов МСП

Антикризисные меры поддержки субъектов МСП

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10 сентября, 2020. Четверг 10:04
Антикризисные меры поддержки субъектов МСП

Антикризисные способы помощи субъектам МСП.

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По состоянию на 8 сентября, в рамках антикризисных мер поддержки субъектов МСП, микрофинансовая компания «Даглизингфонд» выдала предпринимателям Дагестана льготные микрозаймы на сумму 46,6 млн рублей. ⠀ Напомним, программа «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП» включает в себя 5 видов микрозаймов, которую может получить любой субъект МСП, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность в Республике Дагестан, это: ⠀ ?«Заем на выплату заработной платы сотрудникам» ?«Заем на оплату арендных платежей» ?«Заем на поддержку бизнеса» ?«Заем на рефинансирование кредита» ?«Заем для пролонгации кредита» ⠀ С условиями получения займов можно ознакомиться на официальном сайте Даглизингфонда ? www.mfk-daglizing.ru. ⠀ Также на сайте можно будет оформить онлайн-заявку по интересующему виду займа. @dlcfond @gadzhimagomed_guseinov

Публикация от МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД (@minec_rd05)

 

 

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