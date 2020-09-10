Редактировать материалРеализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 09:51
Вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов обговорил с коллегами из профильных министерств процесс реализации Госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», пишет РИА "Дагестан".
В текущем году на реализацию процессов по улучшению жилищных условий россиян, которые живут на сельских территориях Дагестана, направлено 80 миллионов рублей, что обеспечит жителям покупку жилья на 10624 квадратных метров.
Социальные выплаты направлены уже в 122 семьи. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Дагестанцы приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады
- Дагестанцы приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады
- Антикризисные меры поддержки субъектов МСП
- Владимир Путин: продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны
- Реализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана