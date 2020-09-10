ЗАМАНА - Редактировать материалРеализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана

Редактировать материалРеализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана

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10 сентября, 2020. Четверг 09:51
Редактировать материалРеализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана

Вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов обговорил с коллегами из профильных министерств процесс реализации Госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», пишет РИА "Дагестан".

Редактировать материалРеализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана
Общество

В текущем году на реализацию процессов по улучшению жилищных условий россиян, которые живут на сельских территориях Дагестана, направлено 80 миллионов рублей, что обеспечит жителям покупку жилья на 10624 квадратных метров.

Социальные выплаты направлены уже в 122 семьи. Подробнее можно прочитать тут.

 

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