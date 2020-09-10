Вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов обговорил с коллегами из профильных министерств процесс реализации Госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», пишет РИА "Дагестан".

В текущем году на реализацию процессов по улучшению жилищных условий россиян, которые живут на сельских территориях Дагестана, направлено 80 миллионов рублей, что обеспечит жителям покупку жилья на 10624 квадратных метров.

Социальные выплаты направлены уже в 122 семьи. Подробнее можно прочитать тут.