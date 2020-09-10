Прием жителей был проведен в рамках недели приемов на тему здравоохранения. Подробнее можно прочитать тут.
Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 09:46
В республиканской общественной приемной «Единой России» удаленный прием жителей провел депутат Госдумы Федерального Собрания России, участник комитета по транспорту и строительству Мурад Гаджиев, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии.
Последнее от Мадина
- Редактировать материалРеализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана
- Реализацию Госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий обсудили в Правительстве Дагестана
- Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале
- Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале
- Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале