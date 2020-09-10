ЗАМАНА - Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале

Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале

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10 сентября, 2020. Четверг 09:46
Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале

В республиканской общественной приемной «Единой России» удаленный прием жителей провел депутат Госдумы Федерального Собрания России, участник комитета по транспорту и строительству Мурад Гаджиев, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии.

Депутат Госдумы Мурад Гаджиев провел дистанционный прием граждан в Махачкале
Общество

Прием жителей был проведен в рамках недели приемов на тему здравоохранения. Подробнее можно прочитать тут.

 

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