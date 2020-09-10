ЗАМАНА - Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале

Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале

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10 сентября, 2020. Четверг 09:38
Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале

48-я сессия Народного Собрания 6-го созыва прошла вчера, 9 сентября, в Махачкале. Начал и вел ее спикер регионального парламента Хизри Шихсаидов, пишет РИА "Дагестан".

Сорок восьмая сессия дагестанского парламента прошла в Махачкале
Общество

Главная тема собрания – «О процессе строительства отдельных социально значимых объектов в рамках региональной инвестиционной программы на текущий год». Со сведениями по теме выступил глава министерства строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев. Как рассказал Малик Баглиев, в данный момент на территории региона идет строительство большого числа объектов дошкольных и общеобразовательных организаций, ввод в работу которых даст возможность отказаться от трехсменного обучения в школах, обеспечить дополнительные места в детских садах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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