ЗАМАНА - Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки

Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки

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10 сентября, 2020. Четверг 08:15
Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки

Лидер региона Владимир Васильев вчера, 9 сентября провёл собрание Совета при руководителе Дагестана по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.

Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки
Общество

На собрании обсудили тему реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки в регионе вместе с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также 2 крупных проекта комплексной застройки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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