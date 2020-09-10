Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки

Автор Мадина

Лидер региона Владимир Васильев вчера, 9 сентября провёл собрание Совета при руководителе Дагестана по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.