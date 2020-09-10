На собрании обсудили тему реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки в регионе вместе с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также 2 крупных проекта комплексной застройки. Подробнее можно прочитать тут.
Совет при Главе Дагестана по развитию градостроительства рассмотрел ход реализации пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 08:15
Лидер региона Владимир Васильев вчера, 9 сентября провёл собрание Совета при руководителе Дагестана по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.
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