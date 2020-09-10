Владимир Васильев: «Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми»
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 08:09
Вчера, 9 сентября, руководитель РД Владимир Васильев провел собрание Совета при Главе региона по развитию градостроительства и архитектуры. Главной темой заседания стала разработка градостроительной документации в регионе.
Отметив важность обсуждаемой темы, глава Дагестана упомянул о необходимости налаживания инженерной инфраструктуры. Объясняя, он подчеркнул, что, по словам экспертов, инфраструктурный потенциал Махачкалы рассчитывался на 300 тысяч жителей, а население за последние годы увеличилось до 1 миллиона и существующие ресурсы не справляются. В этой связи лидер Дагестана подчеркнул, что при постройке каких-то объектов необходимо заранее думать о том, как обеспечивать их последующую работу. Подробнее можно прочитать тут.
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