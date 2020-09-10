ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми»

Владимир Васильев: «Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми»

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10 сентября, 2020. Четверг 08:09
Владимир Васильев: «Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми»

Вчера, 9 сентября, руководитель РД Владимир Васильев провел собрание Совета при Главе региона по развитию градостроительства и архитектуры. Главной темой заседания стала разработка градостроительной документации в регионе. 

Владимир Васильев: «Надо не просто решать вопросы, а делать это, советуясь с людьми»
Общество

Отметив важность обсуждаемой темы, глава Дагестана упомянул о необходимости налаживания инженерной инфраструктуры. Объясняя, он подчеркнул, что, по словам экспертов, инфраструктурный потенциал Махачкалы рассчитывался на 300 тысяч жителей, а население за последние годы увеличилось до 1 миллиона и существующие ресурсы не справляются.  В этой связи лидер Дагестана подчеркнул, что при постройке каких-то объектов необходимо заранее думать о том, как обеспечивать их последующую работу.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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