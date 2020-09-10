ЗАМАНА - Количество новых заражений по миру достигло 28 026 720 человек

Количество новых заражений по миру достигло 28 026 720 человек

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10 сентября, 2020. Четверг 08:02
Количество новых заражений по миру достигло 28 026 720 человек

За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у 290 613 тысяч человек по всей планете.

Количество новых заражений по миру достигло 28 026 720 человек
Общество

За весь период эпидемии было выявлено 28 026 720 заражений, 20 279 741 вылечились, 913 883 скончались.

 

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