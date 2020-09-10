За весь период эпидемии было выявлено 28 026 720 заражений, 20 279 741 вылечились, 913 883 скончались.
Количество новых заражений по миру достигло 28 026 720 человек
- Автор Мадина
- 10 сентября, 2020. Четверг 08:02
За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у 290 613 тысяч человек по всей планете.
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