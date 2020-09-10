У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
Всего от коронавируса в Москве скончались 4947 пациентов.
В Москве за прошедшие 24 часа скончались 14 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
Всего от коронавируса в Москве скончались 4947 пациентов.
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