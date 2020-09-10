ЗАМАНА - В Индии обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего примата

В Индии обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего примата

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10 сентября, 2020. Четверг 00:04
В Индии обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего примата

Исследователи восстановили внешний вид обезьяны благодаря сохранившемуся окаменелому зубу животного.

В Индии обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего примата
Общество

В Индии найдены останки ранее неизвестной науке древней обезьяны. Об этом рассказали ученые из США, которые провели раскопки на территории Рамнагара. Исследователи сделали предположение, что найденное животное могло являться предком гиббонов, живущие сейчас в стране.

Ученые нашли окаменевший коренной нижний зуб. По нему исследователи восстановили внешний облик обезьяны Kapi ramnagarensis. Эта первая такая находка за много лет лет в регионе. Уточняют, что обезьяна жила в тот же период, что и гоминиды. Ученые считают, что их работа дает возможность говорить о том, что гиббоны и гоминиды одновременно совершили миграцию из Африки в Азию.

 

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