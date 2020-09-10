В Индии найдены останки ранее неизвестной науке древней обезьяны. Об этом рассказали ученые из США, которые провели раскопки на территории Рамнагара. Исследователи сделали предположение, что найденное животное могло являться предком гиббонов, живущие сейчас в стране.

Ученые нашли окаменевший коренной нижний зуб. По нему исследователи восстановили внешний облик обезьяны Kapi ramnagarensis. Эта первая такая находка за много лет лет в регионе. Уточняют, что обезьяна жила в тот же период, что и гоминиды. Ученые считают, что их работа дает возможность говорить о том, что гиббоны и гоминиды одновременно совершили миграцию из Африки в Азию.