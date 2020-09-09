ЗАМАНА - Безработным родителям в России продлили выплаты

Безработным родителям в России продлили выплаты

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09 сентября, 2020. Среда 17:00
Безработным родителям в России продлили выплаты

Правительство РФ продлило на сентябрь выплаты семьям без работы — по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Указ об этом опубликован на сайте кабинета министров.

Безработным родителям в России продлили выплаты
Общество

«Деньги будут выплачены гражданам, которые признаны в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет», — указано в документе. В общем на эти цели из федерального бюджета направлено 8,5 миллиарда рублей. Деньги получат примерно 2,8 миллиона граждан.

 

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