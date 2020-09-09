Безработным родителям в России продлили выплаты

Правительство РФ продлило на сентябрь выплаты семьям без работы — по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Указ об этом опубликован на сайте кабинета министров.

«Деньги будут выплачены гражданам, которые признаны в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет», — указано в документе. В общем на эти цели из федерального бюджета направлено 8,5 миллиарда рублей. Деньги получат примерно 2,8 миллиона граждан.