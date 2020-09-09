Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

Автор Мадина

Прямая линия с лидером РФ Владимиром Путиным в своем традиционном формате в 2020 году отменена, но некоторые ее элементы запланировано включить в крупную пресс-конференцию президента страны в декабре текущего года, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.