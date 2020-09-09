Как объяснил Песков, из-за коронавирусной эпидемии в 2020 году президент страны «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому проведение прямой линии было бы "излишним".
Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 16:20
Прямая линия с лидером РФ Владимиром Путиным в своем традиционном формате в 2020 году отменена, но некоторые ее элементы запланировано включить в крупную пресс-конференцию президента страны в декабре текущего года, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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