Всего за время эпидемии было выявлено 11678 заражений, 10080 человек вылечились, 514 человек скончались.
В Дагестане за сутки обнаружено 80 новых заражений
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 15:20
В Дагестане за сутки выявлено 80 новых заражений, сообщает оперативный штаб.
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