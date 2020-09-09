Профилактические рейды
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 14:52
В Махачкале проходят профилактические рейды для защиты от коронавируса.
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