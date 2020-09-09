Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 14:43
Общественная палата региона выступила с инициативой нового медиапроекта, который призван показать работу, проводимую в целях улучшения результативности взаимодействия органов исполнительной власти Дагестана и Общественной палаты региона в решении самых важных жизненных вопросов региональной повестки дня.
Начало проекта пройдет 9 сентября текущего года в Доме дружбы, где будет идти круглый стол, который посвящен общественному контролю и организации работы наблюдателей на будущих выборах в сентябре текущего года. Подробнее можно прочитать тут.
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