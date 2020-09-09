ЗАМАНА - Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах

Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах

Автор
09 сентября, 2020. Среда 14:43
Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах

Общественная палата региона выступила с инициативой нового медиапроекта, который призван показать работу, проводимую в целях улучшения результативности взаимодействия органов исполнительной власти Дагестана и Общественной палаты региона в решении самых важных жизненных вопросов региональной повестки дня.

Общественная палата проведет круглый стол на тему роли общественных наблюдателей на предстоящих выборах
Общество

Начало проекта пройдет 9 сентября текущего года в Доме дружбы, где будет идти круглый стол, который посвящен общественному контролю и организации работы наблюдателей на будущих выборах в сентябре текущего года. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top