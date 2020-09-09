ЗАМАНА - Накануне Дня голосования заместитель министра ВД Дмитрий Гутыря встретился с представителями региональных отделений политических партий

Накануне Дня голосования заместитель министра ВД Дмитрий Гутыря встретился с представителями региональных отделений политических партий

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09 сентября, 2020. Среда 11:41
Накануне Дня голосования заместитель министра ВД Дмитрий Гутыря встретился с представителями региональных отделений политических партий

Вчера, в здании МВД по региону была проведена встреча заместителя министра внутренних дел – главы полиции МВД по региону генерал-майора полиции Дмитрия Гутыря с сотрудниками республиканских отделений политических партий, которые участвуют в выборах и руководством Избирательной комиссии региона.

Накануне Дня голосования заместитель министра ВД Дмитрий Гутыря встретился с представителями региональных отделений политических партий
Общество

На собрании были обсуждены темы, которые связаны с соблюдением избирательного законодательства всеми участниками на будущих выборах, с обеспечением прав и свобод россиян на выборах, а также осуществлением органами внутренних дел своих полномочий и обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасного проведения выборов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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