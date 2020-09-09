ЗАМАНА - Женам и детям призывников поможет государство

Женам и детям призывников поможет государство

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09 сентября, 2020. Среда 11:13
Женам и детям призывников поможет государство

Субъектам страны запланировано выделить субвенции из бюджета на пособия беременным супругам призывников и ежемесячные пособия на их детей. Такой указ правительства России вступил в силу вчера, 8 сентября, пишет Парламентская газета.

Женам и детям призывников поможет государство
Общество

Из бюджета регионам направят субвенции на единовременные пособия беременным супругам призывников и ежемесячные пособия на их детей.

По нынешнему закону, пособие беременной супруге призывника не зависит от размера дохода и других причин. С 1 февраля текущего года пособие составляет 28 511 рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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