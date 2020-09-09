Субъектам страны запланировано выделить субвенции из бюджета на пособия беременным супругам призывников и ежемесячные пособия на их детей. Такой указ правительства России вступил в силу вчера, 8 сентября, пишет Парламентская газета.

Из бюджета регионам направят субвенции на единовременные пособия беременным супругам призывников и ежемесячные пособия на их детей.

По нынешнему закону, пособие беременной супруге призывника не зависит от размера дохода и других причин. С 1 февраля текущего года пособие составляет 28 511 рублей. Подробнее можно прочитать тут.