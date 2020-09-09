Женам и детям призывников поможет государство
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 11:13
Субъектам страны запланировано выделить субвенции из бюджета на пособия беременным супругам призывников и ежемесячные пособия на их детей. Такой указ правительства России вступил в силу вчера, 8 сентября, пишет Парламентская газета.
Из бюджета регионам направят субвенции на единовременные пособия беременным супругам призывников и ежемесячные пособия на их детей.
По нынешнему закону, пособие беременной супруге призывника не зависит от размера дохода и других причин. С 1 февраля текущего года пособие составляет 28 511 рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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