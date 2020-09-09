Лидер РД Владимир Васильев вчера, 8 сентября, провёл собрание на тему строительства объектов на территории региона в рамках федеральных программ и нацпроектов с привлечением ГВСУ № 4 Министерства обороны РФ.

В своем обращении Владимир Васильев подчеркнул, что выделение крупных финансовых средств из федерального бюджета для решения моментов, которые связаны с ликвидацией трехсменного режима обучения в образовательных учреждениях и недостатком мест в детских садах, стало возможным при поддержке Президента России Владимира Путина и Правительства страны. Подробнее можно прочитать тут.