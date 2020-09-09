ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению»

Владимир Васильев: «Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению»

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09 сентября, 2020. Среда 10:15
Владимир Васильев: «Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению»

Собираемость транспортного налога в регионе обсудили на собрании, которое было проведено в режиме ВКС вчера, 8 сентября, под контролем руководителя республики Владимира Васильева.

Владимир Васильев: «Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению»
Общество

Выслушав все выступления, Глава Дагестана призвал работать в сторону увеличения «сегмента добровольности»: обеспечить условия, чтобы граждане сами были заинтересованы платить налоги. Подробнее можно прочитать тут.

 

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