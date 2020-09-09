Владимир Васильев: «Люди готовы платить транспортный налог, если видят, что эти средства идут по назначению»

Автор Мадина

Собираемость транспортного налога в регионе обсудили на собрании, которое было проведено в режиме ВКС вчера, 8 сентября, под контролем руководителя республики Владимира Васильева.