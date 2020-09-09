В режиме видеоконференцсвязи в собрании участвовали сотрудники органов власти разных уровней и руководители районов. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев: «Мы должны не только собирать налоги, но и качественно осваивать эти средства»
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 10:05
Освоение средств консолидированного бюджета региона, увеличение налогового потенциала районов Дагестана и собираемость транспортного налога стали главными темами на собрании, которое было проведено вчера, 8 сентября, лидером республики Владимиром Васильевым.
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