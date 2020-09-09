Владимир Васильев: «Мы должны не только собирать налоги, но и качественно осваивать эти средства»

Автор Мадина

Освоение средств консолидированного бюджета региона, увеличение налогового потенциала районов Дагестана и собираемость транспортного налога стали главными темами на собрании, которое было проведено вчера, 8 сентября, лидером республики Владимиром Васильевым.