Глава РД провел собрание в правительстве региона. На заседании обсуждали самую прибыльную отрасль и самую проблемную. Репортаж подготовлен РГВК "Дагестан".
Доходы республики Дагестан в этом году увеличились на 34%
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 08:05
Доходы Дагестана в этом году возросли на 34%, сообщил руководитель Дагестана Владимир Васильева.
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